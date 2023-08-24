1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交

一輛法拉利（Ferrari）1954年特殊款賽車，多年前發生車禍起火燒成廢鐵。但這輛車近日於拍賣會上仍然備受青睞，更以天價190萬美元（約1,482萬港元）成交。

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這輛車為Ferrari 500 Mondial Spider Series I，同款車型當年僅生產了13輛，而這輛車為第二輛組裝的車。

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蘇富比拍賣行指，曾協助法拉利贏得首場賽車比賽的意大利車手Franco Cortese，於1954年5月的Mille Miglia比賽駕駛這輛車，比賽總成績排第14位。

不過這輛車其後因車禍起火燒成廢鐵，法拉利收藏家Walter Medlin於1978年購入這輛車，之後於倉庫存放近50年。

這輛車的剩餘部分包括生鏽車身、汽車後軸角、俗稱「波箱」的變速箱（gearbox）及底盤。

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這輛車雖然燒成廢鐵，但近期於蘇富比拍賣會仍以190萬美元的價格成交。

外媒引述法拉利汽車經紀兼歷史學家Andreas Birner指，買家如果希望完全維修好這輛車，預計需要花費150萬至200萬美元（約1,170萬至1,560萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲