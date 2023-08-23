  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鴨脷洲逸南新近入伙　五客爭一開放式租盤　內地專才以月租1.6萬爭贏

股樓投資 18:14 2023/08/23

分享：

分享：

香港置業西南區海怡西分行首席區域營業董事梁文輝表示，鴨脷洲一帶近年發展迅速，新樓放租盤受捧，當中位於鴨脷洲大街的逸南，屬區內新入伙物業，加上鄰近港鐵利東站交通方便，吸引不少優質租客進駐。

其中有內地專才新近以月租1.6萬元承租一個264實呎租盤。 梁文輝指，逸南一間高層A室，實用面積264平方呎，屬開放式間隔。業主以約1.6萬元放租即吸引5組客人同時睇樓及議價，最終由一名內地專才決定零議價承租，實用呎租約60.6元。

據了解，原業主於2023年5月以720萬元買入單位，現享約1.38厘租務回報。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

點擊圖片放大
+14
+13

 

 

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 逸南 鴨脷洲 香港置業

上一篇文章

【業績股】上半年收入及純利增逾三成 時代電氣股價升5.7%

下一篇文章

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款