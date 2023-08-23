鴨脷洲逸南新近入伙　五客爭一開放式租盤　內地專才以月租1.6萬爭贏

香港置業西南區海怡西分行首席區域營業董事梁文輝表示，鴨脷洲一帶近年發展迅速，新樓放租盤受捧，當中位於鴨脷洲大街的逸南，屬區內新入伙物業，加上鄰近港鐵利東站交通方便，吸引不少優質租客進駐。

其中有內地專才新近以月租1.6萬元承租一個264實呎租盤。 梁文輝指，逸南一間高層A室，實用面積264平方呎，屬開放式間隔。業主以約1.6萬元放租即吸引5組客人同時睇樓及議價，最終由一名內地專才決定零議價承租，實用呎租約60.6元。

據了解，原業主於2023年5月以720萬元買入單位，現享約1.38厘租務回報。

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