【業績｜939】建行半年多賺逾3%　整體不良貸款率降　內房不良率升至4.76%

建行 （00939） 上半年按中國會計準則營收4002.6億元人民幣，按年跌0.6%，純利1673.4億元人民幣，按年升3.4%。不派中期息。

上半年，利息淨收入3121.9億元人民幣，按年跌1.7%，手續費及佣金淨收入706億元人民幣，按年升0.5%。信用減值損失按年收窄7.6%至954.1億元人民幣。上半年每股盈利0.67元人民幣，按年升3.1%。

今年上半年，受LPR（貸款市場報價利率）下調等因素影響，貸款收益率下降；債券投資收益率因市場利率枥體走低下行；存款受市場競爭加劇和結構變化等因素影響，付息水平高於去年同期。上半年淨利息收益率1.79%，按年跌30個基點。

今年上半年，集團年化平均資產回報率0.92%，年化加權平均凈資產收益率11.95%，資本充足率17.40%。資產質量總體平穩。集團不良貸款率1.37%，穩中有降，按年跌0.03個百分點；撥備覆蓋率244.48%，保持良好風險抵補能力。

6月底，集團發放貸款和墊款總額23.1萬億元人民幣，較去年底增1.9萬億元人民幣，增幅9.1%，主要是該行境內貸款增長推動。境內貸款和墊款方面，個人貸款和墊款金額8.4萬億元人民幣，較去年底增2.4%，當中個人住房貸款為6.4萬億元人民幣，較去年底降1.1%。6月底公司類貸款和墊款近13萬億元人民幣，較去年底升17.8%。房地產業公司貸款和墊款不良貸款率4.76%，較去年升0.4個百分點。

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