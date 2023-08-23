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【新股IPO】吉利據報8月再為「極氪」試水溫　謀IPO集資78億、估值料逾千億

新股IPO 18:00 2023/08/23

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【新股IPO】吉利據報8月再為「極氪」試水溫　謀IPO集資78億、估值料逾千億

內地傳媒引述消息指，吉利汽車 （00175） 控股持有的高端電動車品牌「極氪科技」，擬8月底開啟新一輪投資者試水溫會議，而極氪正計劃在美國IPO上市集資10億美元。

報道引述，吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧表示，將持續密切跟蹤資本市場動態，將選擇合適窗口期擇機上市，今年上半年極氪整車毛利率達到雙位數水平。結合近期業務，極氪IPO估值預計大大超過130億美元（約1019億港元）。

極氪今年2月完成7.5億美元A系列優先股融資，當時公司估值為130億美元。完成該輪融資後，吉利汽車在極氪的股權，按悉數攤薄及已轉換基準計算由54.47%降至51.33%。

據吉利最新公布，極氪今年上半年交付量按年增1.24倍至42,633輛，半年淨虧損為8.1億元人民幣，2022年全年虧損20億元。

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編輯：麥德銘

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