凱柏峰III暫收逾1600票　夥中銀香港推「綠色按揭」

由信置 (00083)、嘉華 (00173)、招商局置地 (00978) 及港鐵 (00066) 合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今繼續收票，為周六（26日）首輪銷售作準備。信和置業執行董事田兆源表示，項目暫收逾1,600票，對比首輪推出的138伙錄超額認購逾10倍。將於周五（8月25日）下午3時截票，同日進行抽籤。

發展商夥中銀香港為項目買家推出「綠色按揭」計劃，該行個人數字金融產品部副總經理劉寶萍指，選用「綠色按揭」計劃。客戶可透過手機應用程式，全程線上辦理按揭申請及上載相關文件，亦可線上管理貸款後的帳單。同時，中銀香港亦為本地及跨境客戶提供一站式的個人化按揭及金融服務，滿足不同客群的財富管理需要。

如項目買家選用「綠色按揭」計劃，可享額外高達6,888元現金回贈，及高達16,000元的理財獎賞。

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