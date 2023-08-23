  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】巴金：料美國經濟仍有軟著陸空間　2%通脹目標非天方夜譚　

股市 17:35 2023/08/23

分享：

分享：

市場數據顯示，美國年內再度加息機率已升至逾4成，里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Thomas Barkin）指，如果聯儲局在實現2%的通脹目標前，就考慮改變該通脹目標，那麼聯儲局可能會失去信譽，更認為該關口並非不能觸及的水平。

巴金笑言，「2%不是什麼聯儲局永遠無法觸及的神奇獨角獸」 ，表示6月通脹降幅超過預期可能表明美國經濟可以「軟著陸」，在不發生破壞性衰退的情況下
回歸價格穩定。

他又指，即使經濟衰退出現，一線工人需求旺盛，消費者對汽車等供應受限產品的潛在需求，以及企業保守管理庫存等因素都導致勞動力市場錯位減少，應該會減輕經濟衰退的嚴重程度。

巴金今年沒有貨幣政策投票權，在講話中亦沒有評論減息可能會何時開始。但他指，可能允許減息的標準包括觀察通脹何時逐月降溫以及觀察市場是否已經有穩定的需求。
 

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【日圓走勢】美銀：日本政府不願亦無法扭轉日圓走勢、料年底前續受壓　弱日圓可助日本達至2%可持續通脹目標

【神秘富豪】福布斯狙擊盧啟賢誇大身家餘波未了　任德章澄清從未受訪、「完全支持報導」

美股 貨幣政策 經濟 美國 加息 美國聯儲局 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】安踏升近一成　碧桂園跌6%、恒大物業升29%　恒指彈至萬八關前受阻、全日升54點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜2628】中國人壽上半年壽險新業務價值按年升20%　不派中期息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位
【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【2023打風】風繼續吹　新熱帶氣旋卡努下周中期趨華東沿岸　杜蘇芮終無礙港股交易（不斷更新）
【2023打風】風繼續吹　新熱帶氣旋卡努下周中期趨華東沿岸　杜蘇芮終無礙港股交易（不斷更新）
【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場
【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款