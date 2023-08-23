【儲局官員】巴金：料美國經濟仍有軟著陸空間　2%通脹目標非天方夜譚　

市場數據顯示，美國年內再度加息機率已升至逾4成，里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Thomas Barkin）指，如果聯儲局在實現2%的通脹目標前，就考慮改變該通脹目標，那麼聯儲局可能會失去信譽，更認為該關口並非不能觸及的水平。



巴金笑言，「2%不是什麼聯儲局永遠無法觸及的神奇獨角獸」 ，表示6月通脹降幅超過預期可能表明美國經濟可以「軟著陸」，在不發生破壞性衰退的情況下

回歸價格穩定。

他又指，即使經濟衰退出現，一線工人需求旺盛，消費者對汽車等供應受限產品的潛在需求，以及企業保守管理庫存等因素都導致勞動力市場錯位減少，應該會減輕經濟衰退的嚴重程度。



巴金今年沒有貨幣政策投票權，在講話中亦沒有評論減息可能會何時開始。但他指，可能允許減息的標準包括觀察通脹何時逐月降溫以及觀察市場是否已經有穩定的需求。



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