日本物價趨勢指數創紀錄 或意味出現持續通脹

日本最近的數據表明，由於各種衡量廣泛價格趨勢的指標在7月份創下了歷史新高，因此有可能出現持續的通脹。

日本銀行（BOJ）對反映潛在通脹模式的指數進行監測，以確定價格上漲是可持續的還是受臨時因素影響。

剔除極端價格變化的「修剪平均值」指數在7月份創下了3.3%的按年增長。同樣，代表最常見通脹率的「眾數（mode）」指數連續第6個月超過該央行2%的目標。

7月份，按年價格上漲的商品比例達到創紀錄的85.6%，顯示價格的持續增長。日本核心消費通脹率為3.1%，連續第16個月高於日本央行的目標。

日本央行承認企業在制定價格和工資方面的行為正在發生變化，這支持了其允許長期利率隨通脹上升而上升的決定。

日本央行行長植田和男強調，在實現由強勁的國內需求和工資上升推動的可持續通脹之前，將維持寬鬆的貨幣政策。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機