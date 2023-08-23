  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本物價趨勢指數創紀錄 或意味出現持續通脹

環球政經 17:29 2023/08/23

分享：

分享：

日本最近的數據表明，由於各種衡量廣泛價格趨勢的指標在7月份創下了歷史新高，因此有可能出現持續的通脹。

日本銀行（BOJ）對反映潛在通脹模式的指數進行監測，以確定價格上漲是可持續的還是受臨時因素影響。

剔除極端價格變化的「修剪平均值」指數在7月份創下了3.3%的按年增長。同樣，代表最常見通脹率的「眾數（mode）」指數連續第6個月超過該央行2%的目標。

7月份，按年價格上漲的商品比例達到創紀錄的85.6%，顯示價格的持續增長。日本核心消費通脹率為3.1%，連續第16個月高於日本央行的目標。

日本央行承認企業在制定價格和工資方面的行為正在發生變化，這支持了其允許長期利率隨通脹上升而上升的決定。

日本央行行長植田和男強調，在實現由強勁的國內需求和工資上升推動的可持續通脹之前，將維持寬鬆的貨幣政策。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

通脹 日本央行 經濟

上一篇文章

凱柏峰III暫收逾1600票　夥中銀香港推「綠色按揭」

下一篇文章

親海駅I周日接力推售特色戶　折實價約438萬起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款