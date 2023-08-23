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美國7月成屋銷售再次下滑 供應量跌至近25年低位

環球政經 15:10 2023/08/23

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與6月份相比，7月份美國二手房銷量下降了2.2%，年銷量為407萬套。這比去年7月份下降了16.6%，也是自2010年以來增速最慢的一個7月份。

除西部地區銷售量增長2.7%外，其他地區的銷售量均出現下降。全美房地產經紀人協會將銷量下降歸因於按揭利率上升和住房供應有限。

待售房屋數量為111萬套，比2022年7月減少了14.6%，是1999年以來的最低水平。這種稀缺性推動了競爭和價格的上升。7月份的房價中位數為40.67萬美元，按年上升1.9%。

盡管面臨挑戰，但需求依然強勁，約四分之三的房屋在不到一個月的時間內售出。現金購買佔交易量的26%，投資者活動略有減少。

首次購房者佔銷售量的30%，這表明他們在市場中的地位有所回升。受按揭利率上升以及租樓和買房之間偏好轉變等因素的影響，房地產市場的發展軌跡尚不明朗。

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撰文 : 林斯凱

成屋銷售 美國 美元 經濟

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