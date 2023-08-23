Meta旗下Threads推網頁版 續與X競爭

X（前名Twitter）的對手Threads甫推出即大受歡迎，現時，用戶可在網上訪問Threads.net。

母公司Meta（META）表示，網頁版逐步向公眾推出，並計劃改進其外觀，使之與手機應用程式（app）的設計相匹配。

Threads於7月推出後，一度引起熱潮，但由於受到限制，增長和參與度都有所下降。Meta行政總裁朱克伯格承認這些問題，並透露推出網頁版和搜索功能的計劃，以增強該app的吸引力。

要與X有效競爭，Threads需要具備搜索工具和桌面可訪問性等功能，而這正是有影響力的人和廣告商所強調的。

自馬斯克領導以來，X一直專注於通過引入品牌安全工具來重新贏得廣告商的信任，消除人們對仇恨言論和種族主義的擔憂。

雖然朱克伯格表示樂觀，但Meta不會在Threads穩固根基前將其變現。

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