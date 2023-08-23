【券商點睇】內容服務收入超預期 貓眼娛樂增長勢頭下半年有望延續

華興證券表示，貓眼娛樂（01896）上半年營收和利潤均位於盈利預喜區間中位，考慮到貓眼豐富的影片儲備、優秀的選片記錄以及業務擴張，娛樂內容服務的強勁增長勢頭有望延續。該行重申對其「買入」評級，將2023至2025年營收分別上調18%至21%，以反映貓眼的內容服務收入超預期和對影視娛樂行業更高的票房預測，以及將目標價從10.9元上調至13.9元。。

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該行認為，公司強勁增長勢頭有望延續至下半年，今年國內暑期檔票房就創下新高，7月至8月迄今票房較2019年同期高出約5%。此外，考慮到國慶檔豐富的影片儲備，該行將今年下半年票房預測上調至560億元人民幣，按年增長88%，為2019年同期的90%左右。

考慮到線下演出複蘇以及貓眼的地域擴張，該行預計演出票務服務也將維持高速增長，並預計下半年總票務收入將按年增長142%。



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娛樂內容服務方面，該行估計貓眼在下半年將主控發行約15部電影，其中包括2部自製電影，故該行預計下半年收入將按年及比上半年分別增長96%和3%。該行亦預計公司下半年調整後淨利潤率將達到18.1%，利潤率的輕微下降反映了團隊擴建導致一般及行政開支增長。

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記者：鄭昊彤