【大行報告】增長前景料放緩予「跑輸大市」 里昂削九毛九目標價至13.2元

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里昂表示，由於預期九毛九（09922）增長前景放緩，將其目標價由23元削至13.2元，並將評級下調至「跑輸大市」。九毛九周三（23日）股價收報12.5元，跌4.6%。
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該行指出，公司上半年業績復甦，表現令人鼓舞，期內收入同比增長52%，然而，對於其全年淨開120間新太二店的指引仍存在挑戰。
該行預計，隨著品牌變得成熟，太二開新店的數量將會同比減少，又認為慫重慶火鍋廠帶動公司回到高增長階段的可能性較低，且對利潤率擴張沒有幫助。
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記者：鄭昊彤