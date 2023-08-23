【大行報告】增長前景料放緩予「跑輸大市」 里昂削九毛九目標價至13.2元

里昂表示，由於預期九毛九（09922）增長前景放緩，將其目標價由23元削至13.2元，並將評級下調至「跑輸大市」。九毛九周三（23日）股價收報12.5元，跌4.6%。







【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行指出，公司上半年業績復甦，表現令人鼓舞，期內收入同比增長52%，然而，對於其全年淨開120間新太二店的指引仍存在挑戰。

該行預計，隨著品牌變得成熟，太二開新店的數量將會同比減少，又認為慫重慶火鍋廠帶動公司回到高增長階段的可能性較低，且對利潤率擴張沒有幫助。

【同場加映】【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【同場加映】【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤