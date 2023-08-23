【業績股】上半年收入及純利增逾三成 時代電氣股價升5.7%

時代電氣（03898）公布截至今年6月底止中期業績，期內營業收入為85.7億元（人民幣，下同），按年增加31.3%；歸屬股東淨利潤11.54億元，按年增長32.5%，每股收益81分。不派中期息。業績帶動下，時代電氣周三（23日）最高見27.9元，收報26.85元，升5.7%。





【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

▼ 點擊圖片放大

按公司業績，其中新興裝備業務實現收入約37.5億元，按年增長逾一倍達105.1%。中金就指出，客流量改善提升動車組下半年採購需求，有望支撐公司軌交裝備業務增長。新興業務下游需求亦保持景氣，產能增長有望釋放收入彈性。

不過，有大行就下調公司目標價，如滙豐研究將時代電氣目標價由47元下調至38元，今年至後年盈利預測下調4.4%，並維持「買入」評級；野村亦將其目標價由35元降至25元，及予「中性」評級。

【同場加映】【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【同場加映】【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤