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【業績股】上半年收入及純利增逾三成 時代電氣股價升5.7%

股樓投資 18:19 2023/08/23

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時代電氣（03898）公布截至今年6月底止中期業績，期內營業收入為85.7億元（人民幣，下同），按年增加31.3%；歸屬股東淨利潤11.54億元，按年增長32.5%，每股收益81分。不派中期息。業績帶動下，時代電氣周三（23日）最高見27.9元，收報26.85元，升5.7%。


 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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按公司業績，其中新興裝備業務實現收入約37.5億元，按年增長逾一倍達105.1%。中金就指出，客流量改善提升動車組下半年採購需求，有望支撐公司軌交裝備業務增長。新興業務下游需求亦保持景氣，產能增長有望釋放收入彈性。

 

不過，有大行就下調公司目標價，如滙豐研究將時代電氣目標價由47元下調至38元，今年至後年盈利預測下調4.4%，並維持「買入」評級；野村亦將其目標價由35元降至25元，及予「中性」評級。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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