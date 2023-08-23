▲ 富途陸秉鈞：英偉達NVDA業務前瞻 業績三級跳下有兩大關注

圍棋，一個點陣棋盤上只有黑白兩子的遊戲，玩法卻是千變萬化，在過去千百年來積累了全球參與者的思考智慧演化至今。這「遊戲」，彷彿代表著人類的靈魂般。

時間回到7年前的2016年3月，AlphaGo 戰勝了全球圍棋界最頂尖的高手李世石，為所有人帶來震撼，也讓世人對AI掀起了討論熱潮和研究。 一個月，英偉達（美：NVDA）的創辦人兼CEO 在GTC China 大會上說：「英偉達不再是一個半導體公司，而是一家 AI 計算公司！」為了證明他的決心，四個月後，他向當時還剛剛成立的OpenAI （對，就是開發ChatGPT的公司！）捐贈了英偉達第一台AI 超級電話DGX-1，並且寫下了一句：「為了運算和人類，我向世界捐出了第一台DGX-1 ！ 」

時間回到今天，如果說，人類最重要的器官是大腦的話，那麼，今天的英偉達，已經成為「AI 界大腦」的生產霸主，世界上幾乎所有正在發展AI 生成技術的公司，包括中國各大科技公司，也爭相向英偉達採購此「大腦」 - 晶片。讓一度陷入業績衰退的英偉達出現「大逆轉」。

市場料英偉達第二季業績「3級跳」

英偉達原來的主流業務除了數據中心業務外，還有分別針對游戲（即是大家最容易接觸到的顯示卡）、自動駕駛和專業可視化（VR/AR）兩個業務，前者在今年市場回暖中受惠需求回暖，但原有基數大，增長動力不強；後者雖然持續有增長，但所佔公司總收入比例仍然不算高，此次全球火熱的AI熱潮帶起了整個數據中心業務強勁增長，讓本來一度因為虛擬貨幣和元宇宙概念熄火而陷入失去增長動力危機的英偉達，不單止在5月公佈的第一季業績重新獲得增長，還讓公司非常自信地將最第二季的業績指引修正到顯著高於市場預期之上。市場對即將於周三美股收盤後公佈的業績充滿極大信心，預期不僅僅破公司歷史記錄，還會實現業績數字的「三級跳」！

根據35位分析師的綜合預測，英偉達第二季度總收入將達到110.71億美元，增長54%！ 也較上年第一季創下的歷史記錄82.88億元高出34%！ 除稅息前利潤（EBIT）為58.889億美元，較上一季增長93%；每股基本收益為1.725美元，較上一季增長110%！

然而，英偉達有兩大需要關注的地方。

股價已反映「業績三級跳」 中美角力成需求隱憂

首先是本年截止8月18號收盤為止計，英偉達已經相當大程度反映甚至可能輕微透支業績「三級跳」表現。若然業績最終沒有太超出預期、甚至只符合市場預期的結果下，資金有可能借好消息出貨，做成股價在「靚爆鏡」的成績表下不升反跌，此乃其一。

由於中美角力持續，英偉達先進晶片無法出口到中國，目前數據中心業務仍然非常倚賴歐美市場對AI 需求的增長，儘管位列世界前線的幾間科技巨頭仍然保持同比大增的投入，但我們注意到特別是雲業務的資本季度環比增長開始此消彼長的情況（就是有些公司增加支出，但有些縮減，總體增長在雙互抵銷下減弱了）。目前英偉達在今年餘下時間的訂單量相信不成問題，但隨著AI 業務需求開始有放緩跡象，行業中期發展，可能會出現隱憂，此乃其二。

英偉達是一間極具前膽性的公司，長線投資來說仍然是重點配置的公司來。然而股價在420以上顯然是有點過高，就算不考慮PE 比等因素，只看行業前景，短期也是提前反映此樂觀因素。再綜合上述兩個關注點，投資者宜留意風險，未宜對此股提前進行業績前佈署。

【關於作者】陸秉鈞是富途證券香港首席策略師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。