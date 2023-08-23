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【業績｜2628】中國人壽上半年壽險新業務價值按年升20%　不派中期息

股市 17:31 2023/08/23

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中國人壽 （02628） 上半年壽險新業務價值為308.6億元人民幣，按年升19.9%，主要業務渠道個人保險的新業務價值為274億元人民幣，按年升13.3%。截至6月底，個險板塊新業務價值率30.2%，按年跌0.2個百分點。不派中期息。

國壽上半年新單保費1712.1億元人民幣，按年升22.9%，其中首年期交保費按年升22%至974.2億元人民幣，利潤率較高的10年期及以上首年期交保費，按年升28.9%至389.6億元人民幣。

國壽上半年純利361.5億元人民幣，按年跌8%，主要受會計準則變動以及權益市場持續震盪的共同影響。上半年總投資收益率3.33%，總投資收益913.7億元人民幣。

未來展望方面，國壽提到，從負債端看，受中國經濟持續復甦基礎仍不穩固，需求仍不足，長期利率維持低位等因素影響，行業全面復甦基礎尚不牢固，健康、養老、財富管理等領域的有效供給仍需提升，服務、科技等新動能尚待培育。公司將採取多種舉措積極應對各類風險挑戰 ，堅持穩中求進，堅持高質量發展主題，加快營銷體系改革步伐，做好康養生態的賦能與落地 ，全力提升客戶經營服務能力，全面增強數字化迭代支撐能力，持續完善風險管理體系，紮實做好重點領域風險防控，努力提升經營管理水平。

從資產端看，固收利率將持續低位運行，優質固收類資產供給不足的現狀仍將延續，權益市場短期內可能仍以震盪和結構性行情為主。公司面臨息類品種收益率持續下行和投資組合總體收益波動加大的雙重壓力。公司將續加強資產負債管理，持續優化資產配置結構，靈活調整投資策略應對市場變化，有效平衡短期收益穩定與長期價值提升。

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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【信託危機】中港保險股捱沽　里昂：中融信託逾期兌付掀市場憂保險股資產風險

編輯：胡學能

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【儲局官員】巴金：料美國經濟仍有軟著陸空間　2%通脹目標非天方夜譚　
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