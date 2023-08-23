▲ 【日圓走勢】美銀:日本政府不願亦無法扭轉日圓走勢、料年底前續受壓 弱日圓可助日本達至2%可持續通脹目標

日圓走勢持續疲軟，美銀相信，日本央行不希望日圓在10月舉行議息會議前急跌，但同時知道弱日圓有助日本達成2%的通脹目標，而日本財務省料靜待通脹達標，估計年底會是一個轉捩點，在此之前不都不宜改變對日圓下跌的看法。

「即使日本政府可能在日圓跌至150水平時嘗試干預匯市，但套息交易將令日圓於年底前持續受壓。」

岸田文雄或可取得戰勝通縮的勝利

美銀指，日本政府不願意亦無法扭轉日圓在外匯市場的走勢，而且日本政府也樂於見到日圓某程度走弱，因可達至可持續通脹的目標，而在通脹基本面轉變下，日本央行貨幣政策將可正常化，意味岸田文雄可取得戰勝通縮的勝利，或會成為自民黨提前舉行大選的籌碼。

美銀表示，無論是去年或今年，干預匯市都不是解釋日圓疲弱的根本辧法，只能爭取時間，而日本於2022年無法阻止日圓兌每美元貶值，主要與美國聯儲局不斷加息有關，即使日本央行控制國債孳息曲線的末端，美日息差擴闊亦驅使日圓下挫。

美銀料日圓2024年反彈

該行估計，日本政府目標是日圓於10月會議前保持穩定或僅略為走高，並可能干預匯市，而日圓在日本央行貨幣政策正常化及基本面支持下，將於2024年反彈。

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編輯：陳韻妍