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【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億　嚴控開支半年削255人　預計下半年實現正EBITDA

股市 17:15 2023/08/23

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【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億　嚴控開支半年削255人　預計下半年實現正EBITDA

電視廣播TVB （00511） 公布中期業績，期內收入約15.60億元，按年少14.3%；LBITD（息、稅、折舊攤銷前虧損）1.86億元，按年擴大158.2%；虧損約4.07億元，按年擴大81.3%；每股蝕0.93元，不派中期息。不過，TVB預計，隨著實施創造收入及節約成本措施，有望下半年及2024年全年實現正EBITDA（息、稅、折舊攤銷前利潤）。

TVB期內嚴控開支，截至6月底全職員工3599名，較去年底少255人，按年則少308人，帶動TVB中期總務及行政開支按年減少12.8%至4.43億元，TVB表明，年內會繼續加大力度節省成本。

期內無補就業 香港電視廣播分部LBITDA略擴2%

TVB上半年香港電視廣播收入約6.29億元，按年增5.4%；分部LBITDA 2.14億元，按年增1.9%。TVB解釋，期內錄得廣告客戶收入增長3.5%至5.67億元，但今年並無收到政府發放一 次性工資補貼。

今年3月起TVB與內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 淘寶合作開展直播帶貨，不過，上半年電商收入按年大跌41.1%至2.71億元，TVB解釋，隨著香港消費者恢復疫情前的購物習慣，加上疫情相關商品需求相應下滑，拖累電商收入。

TVB：下半年加密淘寶直播頻率

不過，電商分部 EBITDA虧損亦同步收窄46.3%至2,200萬元。TVB透露，下半年會逐步提高淘寶直播的頻率，有望帶來更強勁收入貢獻。 

TVB中期內地業務收入按年減少22.4%至3.13億元，集團解釋，合拍劇及同步劇的檔期大多集中於下半年，而且預期隨著下半年交付與優酷及騰訊視頻所簽署的內容供應協議，料下半年內地業務分部收入將錄得強勁反彈，帶動全年實現分部收入增長。

ET財智Talk
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責任編輯：李哲毅

港股 電視廣播（00511） TVB
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