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親海駅I周日接力推售特色戶　折實價約438萬起

股樓投資 17:22 2023/08/23

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長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅II周六（26日）「曬冷」盡推餘下單位，同系列的親海駅I就會於周日（27日）接力推售項目特色單位，以先到先得形式銷售 9伙單位。

親海駅I今上載價單4號及最新銷售安排，推出9伙分層連天台特色戶，包括4伙一房戶，2伙兩房戶，及3伙三房一套連儲物房，實用面積273至736平方呎。當中折實售價最平為1座27樓K室，實用面積273平方呎，一房間隔，附連118平方呎天台，折實價438萬元，折實呎價16,044元。

長實銷售經理陳詠慈表示，親海駅I連天台特色戶型僅9伙。當中的三房連天台特色戶可選用集團提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，提供最高達成交金額90%之第一按揭，首期只需10%，3年期低息定息優惠，首年定息1%；第二年定息2%；第三年定息3%，供息不供本，亦無須提供任何入息證明文件及免壓力測試質素。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

親海駅 親海駅II 一手市場 親海駅I 長實集團（01113） 長實 油塘

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