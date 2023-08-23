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【神秘富豪】福布斯狙擊盧啟賢誇大身家餘波未了 任德章澄清從未受訪、「完全支持報導」
Hot Talk 17:06 2023/08/23
《福布斯》7月發表報道，狙擊被稱為「富豪保險經紀」的亞溢利國際（R.E. Lee International）行政總裁盧啟賢（Calvin Lo）誇大身家，後來修身堂 （08200） 老闆張玉珊公開與盧啟賢戀人關係，為對方抱不平，並有本地傳媒引述《福布斯》股東之一任德章回應事件，稱雙方握手言和。
不過，事隔大半個月，事件突起轉折。有本地報章今日（8月23日）刊登以「福布斯中國（Forbes China）」為下款的廣告，載有「福布斯全球媒體控股集團控股股東、本匯鯨媒體主席任德章」的聲明，強調並沒有就福布斯該篇文章受訪，而且不會為報道道歉。
聲明內容提及：
《福布斯》發布了一篇關於香港商人盧啟賢（Calvin Lo）的文章。之後，香港媒體和社交媒體上出現一些聲稱是表述我對此事的立場的報導。我想澄清的是：我支持《福布斯》的報導，特別是完全支持這篇關於盧先生的文章。
與一些猜測相反，我沒有就這篇文章接受過任何香港出版物的採訪，我也沒有，並且不會為《福布斯》的報導道歉。任何與此聲明相反的想法都是錯誤的。
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