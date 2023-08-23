「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生

前全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）被指，因向監獄申請要求茹素被拒絕，使他只可以依賴麵包及食水維生。

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SBF的代表律師於周二（22日）的最新起訴聽證會中提出，SBF未獲布魯克林的都會扣押中心提供足夠食物，以及治療其專注力不足過度活躍症（ADHD）的藥物，影響他準備將在10月開始的審訊。

律師Mark Cohen指出，由於SBF堅持遵照原則，導致現時他在扣押期間只能依靠麵包及食水維持生命。Cohen同時表示，SBF治療憂鬱症的藥物亦愈來愈少。

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區域法院法官Lewis Kaplan下令，獄方需為SBF提供兩種相關藥物。地方法官Sarah Netburn則促請美國聯邦監獄局，處理SBF的藥物問題，並強調獄方有素食。

最新起訴中控告SBF另外7項詐騙及串謀詐騙，他全數否認控罪。SBF本月11日因涉嫌干擾證人，被下令撤銷保釋，立即送入監獄直至10月審判開始。

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責任編輯：吳漢培