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【生成式AI】GPT-3.5 Turbo添加微調功能　用戶可客製化模型

科技 18:07 2023/08/23

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OpenAI上月宣布，推出新版本的GPT-3.5 Turbo及GPT-4，並降低價格迎戰生成式人工智能（AI）在市場上的激烈競爭。為了增加吸引力，近日OpenAI再宣布為GPT-3.5 Turbo添加微調（Fine-Tuning）的新功能，讓使用者能夠自定義模型，以滿足特殊用例的需求。

【AI競賽】Meta發布全新AI模型SeamlessM4T　可即時轉換文字或語音

【超美趕歐】英國擬購5千GPU　備戰國家級AI研究

OpenAI在官網表示，GPT-3.5 Turbo的微調功能現已推出，GPT-4的則須待今年秋季才登場。官方提到，微調功能將可在一個經預訓練的模型上，進一步使用特定資料集進行訓練，使開發人員能夠自訂模型，並大規模運行。

而較早前的測試也表明，GPT-3.5 Turbo的微調版本在特定任務上的表現，甚至超越GPT-4的基礎能力。除了提高性能之外，也可讓企業能夠縮短提示時間同時保證性能，GPT-3.5 Turbo微調可以處理4k tokens，是OpenAI之前微調模型的兩倍。

官方也公開了微調功能價格，花費主要分為初始訓練成本和使用成本，使用具有10萬Token的訓練檔案微調GPT-3.5 Turbo，經過3次完整訓練，預計成本約為2.4美元（約18.8港元）。

【AI版權】AI生成作品申請版權遭拒　美法庭：非人創作　不受版權法保護

責任編輯：曾曉汶

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