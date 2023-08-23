紐約證券交易所暫停WeWork交易 啟動除牌程序

紐約證券交易所（NYSE）周二（22日）表示，由於WeWork（WE.N）認股權證的交易價格水平「異常低」，已暫停WeWork認股權證的交易，並將啟動將其除牌的程序。

本月早些時候，WeWork 曾就其維持運營的能力發出警告，該公司補充說，公司的普通股將繼續在紐約證券交易所交易。他們不打算就紐約證券交易所對其認股權證的決定提出上訴，認股權證是一種股票衍生品，賦予在到期前以一定價格買入或賣出股票的權利，但不承擔義務。今年 4 月，WeWork 曾收到紐約證券交易所的違規通知，原因是其股票在連續 30 個交易日內平均收盤價低於 1 美元。

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周二收盤後，這家靈活辦公空間提供商的股票小幅下跌，收於 0.13 美元左右。

為了重新符合上市要求，WeWork 上周表示將進行一比四的反向股票拆分。自 2021 年上市以來，WeWork 的股票價值幾乎損失殆盡，當時的股本價值僅接近 90 億美元。 Refinitiv 數據顯示，該公司目前市值為 2.765 億美元。

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由於投資者對該公司的巨額虧損、公司治理失誤以及時任創始人兼首席執行官諾伊曼（Adam Neumann）的管理風格表示反感，該公司於2019 年上市的計劃告吹，此後公司一直處於動蕩之中。該公司的業務模式包括長期租賃和短期出租空間，但至今仍無法實現盈利。

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記者：張瑋婷