▲ 【業績｜汽車經銷商】中升上半年少賺13% 不派息

內地汽車經銷商中升 （00881） 上半年總收入跌4.8%至819億元（人民幣‧下同），溢利跌12.8%至30億元，不派息。中升最後全日跌1.9%，報23元。

期內，集團汽車銷售按年跌4.8%至696.7億元，售後服務跌4.6%至122.3億元。毛利率為8.5%，按年跌1.3個百分點。新車銷量按年跌7.65%至223,901輛，其中豪華品牌銷量跌2.5%至140,238輛。按新車銷售收入計算，平治是集團新車銷售收入最高的汽車品牌，約佔新車銷售收入總額約43.1%。

二手交易量上半年增0.6%至65,977輛。中升指，二手車業務實現了顯著增長，且月交易量幾乎翻倍，於六月達到約15,000輛，預計還會進一步增長。每輛二手車的單位利潤貢獻由6,000 餘元提高至8,000餘元。

目前為止，集團已在國內運營9間維修服務中心，另外5間中心正在建設中，21間正在規劃中。

展望未來，中升將在現有區域和品牌佈局的基礎上適當通過新建店及併購來增加核心區域和核心品牌的密度，並繼續擴展其在二手車業務及售後服務業務，把握與集團業務及增長目標一致的市場商機。集團計劃透過自經營活動產生的現金流量及多種資源 （包括內部資金及金融機構借貸）為其未來資本開支提供資金。集團現擁有銀行授予的充足信貸融資。

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編輯：姚卓然