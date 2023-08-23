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印度「月船3號」今晚試登陸月球南極 挑戰做登月第四國

環球社會熱點 17:02 2023/08/23

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印度月球探測器「月船3號」（Chandrayaan-3）將於當地時間周三（23日）傍晚6點04分（本港時間晚上8點34分），嘗試於月球南極登陸。如印度今次成功把探測器送到月球表面，將成為繼美國、蘇聯和中國之後的登月第四國。

梅德韋傑夫警告 俄或吞併格魯吉亞兩分離地區 【下一頁】

「Chandrayaan」在梵語中的意思是指月球飛船，登陸器「Vikram」則是指勇敢。

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印度對上一次是於2019年嘗試登月，任務失敗。而俄羅斯近期展開過去近50年來首次登月任務，也因墜毀而宣告失敗。

印度上月14日成功發射「月船3號」，登陸器「Vikram」上周與推進模塊分離，自本月5日進入月球軌道以來，一直將月球表面影像傳送返回地球。

「月船3號」到達月球的時間較長，美國70年代執行阿波羅任務時，「阿波羅」飛船只需數天就可到達月球。

普京指金磚五國經濟關係 去美元化進程不可逆轉 【下一頁】

印度今次登月計劃耗資約7,460萬美元（約5.8億港元），成本遠低於其他國家。

英媒引述專家表示，可通過複製和改造現有太空技術來降低成本，而且印度有大量高科技工程師，薪金成本也遠低於外國人才，有助印度節省成本。

印度2014年成為首個將衛星送入火星軌道的亞洲國家，更計劃在未來幾年內展開首次載人航天發射任務，並於2024年進行無人試飛。

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責任編輯：鄭錦玲

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