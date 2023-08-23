NAMI榮獲2023 R&D100大獎頂級殊榮

納米及先進材料研發院（NAMI） 的 7 項技術躋身世界著名的的全球百大科技研發獎（2023 R&D100 Awards）100個獲獎項目之列，另有一項獲選為入圍項目。我們很高興NAMI的獲獎技術數目位列前三名。

獲獎技術：

用於5G伺服器的高效雙相納米浸入式冷卻液

此專為伺服器系統散熱而設計的雙相浸入式冷卻液技術基於局部氟化分子結構，可以提供更優越的熱物理性能，使此產品在市場上脱穎而出。此項目的業界合作夥伴是深圳市鴻富誠新材料股份有限公司。

健康睡眠智能枕頭

此智能枕頭的設計在枕頭表面裝置了柔性感應墊，能夠監測頸部和頭部區域的壓力，內置MCU和氣囊的控制器根據實時壓力分佈自動調整枕頭形狀，並可通過手機應用程式進行定制。此枕頭可緩解睡眠時頸部不適和慢性疲勞。此項目的業界合作夥伴是盈豐模杯有限公司。

無皺、柔軟且高對比度的便攜顯示屏

此無皺、柔軟且高對比度的顯示屏是世界上唯一可折疊、大型且便攜的顯示屏，可顯示24.5寸的2K高高解析度圖像，並在幾秒鐘內無縫展開和折疊。整個顯示屏重量僅為2.5磅，可摺疊成書本的大小。此項目的業界合作夥伴是艾維香港有限公司。

用於濕表面黏附的仿生矽酮密封膠

受粘附在濕岩石上的青口（貽貝）分泌物的啟發，此單組分中性固化仿生矽酮密封膠由具有鄰苯二酚基團的獨特添加劑合成，對於難以黏附的濕潤和乾燥表面具有出色的黏附性。此項目的業界合作夥伴是恒基兆業地產有限公司。

提升道路安全的雙用途衝擊耗散防護柱

雙用途衝擊耗散防護柱是世界上第一個既能保證車輛乘客最高安全水平，又能有效停止行駛中的車輛的防護柱。此外，它的淺地基使其非常適合在公路和城市街道使用。

使用仿生吸震材料的無重力胸圍

此革命性胸圍能夠根據乳房運動時的振動，智能地在柔性和剛性之間切換，限制乳房擺動並減輕運動期間其重量和振動所帶來的壓力。它為女士們提供無重力的舒適感和足夠的乳房支撐力。此項目的業界合作夥伴是盈豐模杯有限公司和科技織帶廠有限公司。

用於完全封閉式發泡瓶的微發泡顆粒（MFP）

此微發泡顆粒（MFPs）能有效地在保持機械強度的同時減少塑料使用量20%。可膨脹的微球發泡劑被NAMI獨特的雙組分彈性體-剛性聚合物核殼包裹而組成的MFPs，在擠壓吹塑成型過程中形成了離散的完全封閉孔泡。此項目的業界合作夥伴是精英塑膠有限公司。

入圍技術：

用於服裝熱轉印的環保材料

此用於熱轉印的全生物基彈性聚酯可以取代具有相似性能和加工條件的傳統石油基聚氨酯。它具有更低的碳足跡、出色的彈性、強大的黏附力，並能耐高溫洗滌和烘乾。此項目的業界合作夥伴是愛易思有限公司。

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