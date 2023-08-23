  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【 業績速報】特步半年多賺12.7%至6.65億人幣 中期息升5.4% 每股派0.137港元

股樓投資 18:32 2023/08/23

分享：

分享：

特步國際 （01368） 上半年純利按年升12.7%至6.65億元（人民幣，下同），淨利潤率維持穩定於約10%。特步擬派中期息13.7港仙，按年升5.4%。

特步周三（23日）收報7.75元，無升跌，成交額1.1億元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

點擊圖片放大
+5
+4

截至6月底止上半年，特步收入按年升14.8%至65.2億元，主要收入來源大眾運動分部收入按年升10.9%至54.3億元。以蓋世威及帕拉丁為主的時尚運動分部收入上升18.9%至7.5億元，佔總收入的11.5%，索康尼及邁樂為主的專業運動分部的收入增長119.9%至3.4億元，佔總收入5.3%。

展望未來，集團表示，在中國內地重新開放後，馬拉松賽事得以恢復，進一 步加速席捲全國的跑步熱潮，為跑步行業的繁榮帶來希望。在經濟充滿不確定性的情況下，集團對2023年下半年行業前景保持謹慎樂觀。

伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

點擊圖片放大
+5
+4

【同場加映】【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
特步國際（01368） 派息 營業額 純利 港股 中國

上一篇文章

【職場熱話】月入要有幾多先會滿足？ 網民：月薪6萬以下時收入與快樂是成正比

下一篇文章

【業績股】上半年收入及純利增逾三成 時代電氣股價升5.7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款