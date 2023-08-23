【 業績速報】特步半年多賺12.7%至6.65億人幣 中期息升5.4% 每股派0.137港元

特步國際 （01368） 上半年純利按年升12.7%至6.65億元（人民幣，下同），淨利潤率維持穩定於約10%。特步擬派中期息13.7港仙，按年升5.4%。

特步周三（23日）收報7.75元，無升跌，成交額1.1億元。

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截至6月底止上半年，特步收入按年升14.8%至65.2億元，主要收入來源大眾運動分部收入按年升10.9%至54.3億元。以蓋世威及帕拉丁為主的時尚運動分部收入上升18.9%至7.5億元，佔總收入的11.5%，索康尼及邁樂為主的專業運動分部的收入增長119.9%至3.4億元，佔總收入5.3%。

展望未來，集團表示，在中國內地重新開放後，馬拉松賽事得以恢復，進一 步加速席捲全國的跑步熱潮，為跑步行業的繁榮帶來希望。在經濟充滿不確定性的情況下，集團對2023年下半年行業前景保持謹慎樂觀。

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記者：李兆明