▲ 【夜經濟】信和集團商場送1萬張美酒換領券刺激夜市氣氛 三大商場晚上8時後消費滿指定金額送啤酒或雞尾酒

信和集團商場將送出1萬張美酒換領券，帶旺夜市氣氛，同時各大商場將推出中秋活動，鼓勵顧客晚上8時後消費。於9月28日至10月2日期間，信和集團商場將在高鐵站及巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嚐美酒，並欣賞維港夜景，刺激夜市經濟。

中秋節向晚市顧客派發燈籠

其中，荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿500元或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

尖沙咀中心及帝國中心將於9月28日至10月8日期間推出「Dusk Dining Delights」（賞夜景·嚐美酒禮遇），顧客於尖沙咀中心及帝國中心晚上8時後餐飲消費滿300元，即可換領價值50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯。

S⁺ REWARDS推出「中秋享禮饌」換領活動

除荃新天地的「中秋市集啤一啤」，中港城將於9月16日至29日期間設有中秋市集，售賣多款應節貨品。於9月29日（中秋節正日），中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，帶旺節日氣氛。

另外，信和集團跨商場社交互動獎賞計劃S⁺ REWARDS將於2023年9月4日至29日期間推出「中秋享禮饌」換領活動，提供超過30款中秋佳節美食，會員可以低至0點數換領。

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編輯：陳韻妍