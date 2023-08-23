▲ 【TSLA】Tesla陶琳拜訪瀋陽官員 Tesla否認於當地建超級工廠、「正常的友好交流」

美國電動車巨頭Tesla（美：TSLA）全球副總裁陶琳上周六（19日）到訪遼寧瀋陽，令市場猜測Tesla將於當地設立新超級工廠。倘若消息屬實，是繼「上海超級工廠」（Gigafactory 3）、「儲能超級工廠」（Megafactory）之後，Tesla在華的第三座工廠。不過，有内媒最新引述消息澄清，指Tesla沒有在當地建廠的計劃。

瀋陽官方微信公眾號「瀋陽發布」發公告稱，遼寧省委常委、瀋陽市委書記王新偉，市委副書記、市長呂志成，與到訪的一行進行會談。

王新偉在交談中稱，希望Tesla加大在瀋陽業務佈局，擴大在瀋陽業務規模，建立集銷售、服務、新技術展示為一體的區域總部，加大充電樁等基礎設施投入，圍繞儲能、人工智能、機械人以及新能源和新能源汽車等產業方向，推動在瀋陽建立生產基地，實現更多領域互利共贏。

市場流傳「Tesla工廠有望落戶瀋陽」，但報道引述相關工作人員回覆指，「沒有要建廠，就是正常的友好交流」。

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記者：伍鍵文