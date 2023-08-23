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【異動｜物管】恒大物業尾市狂升29%　

股市 16:21 2023/08/23

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【異動|物管】恒大物業尾市狂升29%　

個別物業管理服務股今日炒升，恒大物業 （06666） 由低開一個價位後，午後升幅不斷擴大，全日大升29%，報0.75元，成交4280萬元。恒大物業本月初復牌，最新股價仍較停牌前2.3元，累跌67%。同系的恒大汽車 （00708） 未有升跌。

另外，越秀服務 （06626） 升8%，收報3.04元，成交1460萬元。

業績後獲多家券商上調目標價的中海物業 （02699） 早市曾升逾3.5%，尾市一度倒跌，收市僅升0.4%，報9.02元，成交近9000萬元。

藍籌物管股碧桂園服務 （06098） 就由跌轉升0.1%，收報7.28元，成交3億元。

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編輯：麥德銘

港股 恒大物業（06666） 恒大
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