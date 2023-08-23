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【阿里巴巴9988】菜鳥：香港用戶突破260萬　7月份在港單量按年增長雙位數

股市 16:17 2023/08/23

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【阿里巴巴9988】菜鳥：香港用戶突破260萬　7月份在港單量按年增長雙位數

阿里巴巴 （09988） 旗下物流集團菜鳥宣布，截至7月底，菜鳥在香港的用戶突破260萬，平均每3個香港人中就有1人使用過菜鳥的電商物流服務，上月菜鳥在香港的單量按年增長達雙位數。

菜鳥上月在香港推出「次日達，晚到必賠」服務。菜鳥集團海淘出口物流部總經理表示，香港是菜鳥的重點市場之一，基於全鏈路自營的物流網絡，菜鳥將不斷提升物流時效和服務質量，讓香港用戶享受和內地一樣的網購物流體驗。

菜鳥稱，目前為香港用戶提供直郵和集運兩大物流產品，直郵是商家直接發貨到用戶手中，優點是「現買現發、一次付費、無需合單」，這也是菜鳥在香港市場為用戶提供的差異化服務；「集運」，是多個電商平台或多家店鋪的訂單合併成一個包裹後統一運輸和派送，產品主打「便宜高效」。

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