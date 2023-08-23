【業績｜大新系】大新銀行：逐步減少內房貸款　6月底佔集團總資產約1.5%、對碧桂園風險敞口微不足道

大新銀行 （02356） 首席財務總監周志良表示，內房發展持續引起關注，該行維持內房相關貸款減值覆蓋，逐步減少內房貸款。截至今年6月底，內房相關的貸款佔集團總資產約1.5%。該行對碧桂園 （02007） 的風險敞口微不足道，佔集團資產總值0.15%。

大新銀行持有重慶銀行 （01963） 約13%策略性股權，今年上半年該行就重慶銀行減值撥備按年增加。周志良稱，相關減值撥備涉及會計要求，該行要定期審視該投資項目，當中所採用的參數亦包括市帳率。他強調，相關減值準備對該行的現金流、資本充足率沒影響。

大新銀行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，據其了解，重慶銀行自身對內房所作的貸款撥備充足，整體信貸質素在同業中保持較佳水平，重慶銀行一直為大新銀行帶來盈利貢獻，今年上半年重慶銀行貢獻該行盈利4.3億元，按年微跌5%，計及投資減值虧損後，重慶銀行的投資帳面值為20億元，仍較該行對重慶銀行12億元的投資成本為高。大新銀行暫無減持或出售重慶銀行計劃。

另外，王祖興指，外圍息率上半年急升有助該行淨息差改善，無論下半年有否加息，息率料較長時間維持高水平，預期該行今年下半年淨息差保持平穩，甚至有機會微升。

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記者：胡學能