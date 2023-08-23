  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜大新系】大新銀行：逐步減少內房貸款　6月底佔集團總資產約1.5%、對碧桂園風險敞口微不足道

股市 16:17 2023/08/23

分享：

分享：

大新銀行 （02356） 首席財務總監周志良表示，內房發展持續引起關注，該行維持內房相關貸款減值覆蓋，逐步減少內房貸款。截至今年6月底，內房相關的貸款佔集團總資產約1.5%。該行對碧桂園 （02007） 的風險敞口微不足道，佔集團資產總值0.15%。

大新銀行持有重慶銀行 （01963） 約13%策略性股權，今年上半年該行就重慶銀行減值撥備按年增加。周志良稱，相關減值撥備涉及會計要求，該行要定期審視該投資項目，當中所採用的參數亦包括市帳率。他強調，相關減值準備對該行的現金流、資本充足率沒影響。

大新銀行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，據其了解，重慶銀行自身對內房所作的貸款撥備充足，整體信貸質素在同業中保持較佳水平，重慶銀行一直為大新銀行帶來盈利貢獻，今年上半年重慶銀行貢獻該行盈利4.3億元，按年微跌5%，計及投資減值虧損後，重慶銀行的投資帳面值為20億元，仍較該行對重慶銀行12億元的投資成本為高。大新銀行暫無減持或出售重慶銀行計劃。

另外，王祖興指，外圍息率上半年急升有助該行淨息差改善，無論下半年有否加息，息率料較長時間維持高水平，預期該行今年下半年淨息差保持平穩，甚至有機會微升。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【業績｜大新系】大新銀行半年僅多賺1%　中期息11仙、按年增10%　母公司大新金融中期息增9%至36仙

記者：胡學能

港股 減值撥備 碧桂園 銀行 大新金融（00440） 大新銀行集團（02356） 重慶銀行（01963） 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【阿里巴巴9988】菜鳥：香港用戶突破260萬　7月份在港單量按年增長雙位數

下一篇文章

【港股市況】安踏升近一成　碧桂園跌6%、恒大物業升29%　恒指彈至萬八關前受阻、全日升54點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023打風】風繼續吹　新熱帶氣旋卡努下周中期趨華東沿岸　杜蘇芮終無礙港股交易（不斷更新）
【2023打風】風繼續吹　新熱帶氣旋卡努下周中期趨華東沿岸　杜蘇芮終無礙港股交易（不斷更新）
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位
【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場
【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款