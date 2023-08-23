挪威每天罰款Meta約70萬港幣 Meta要求發布臨時禁令

Meta Platforms (META)周二（22日）要求挪威法院停止數據監管機構對Facebook和Instagram的所有者處以侵犯用戶隱私的罰款。自8月14日以來，Meta Platforms每天被罰款100萬挪威克朗（約70萬港幣），原因是Meta收集用戶數據並將其用於針對他們的廣告，即所謂的行為廣告，這種做法在大科技公司中很常見。

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挪威數據監管機構Datatilsynet於7月14日告知Meta公司，除非Meta公司採取補救措施，否則將對該公司處以罰款。監管機構於8月7日對該公司處以罰款。Meta要求對該命令發布臨時禁令，該命令規定的每日罰款將持續到 11 月 3 日。

Meta公司的代表律師羅伊施（Christian Reusch）周二在法庭上說：「Meta公司已經承諾徵求（用戶）同意。」監管機構此前曾表示，尚不清楚 Meta 何時以及如何徵求用戶的同意，在此期間，用戶的權利受到了侵犯。監管機構國際部主管朱丁（Tobias Judin）認為，沒有理由發布禁令。

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8 月 1 日，Meta 表示已同意在允許行為廣告之前徵得歐洲用戶的同意，並援引了該公司總部所在地愛爾蘭的主要監管機構 1 月份做出的決定。Reusch指，Datatilsynet使用的 「快速程序 」是不必要的，也沒有給Meta足夠的時間做出回答。Datatilsynet 公司將於周三（23日）進行辯論。

如果歐洲數據保護委員會同意挪威監管機構的決定，那麼 Datatilsynet 可以將其決定提交給歐洲數據保護委員會，從而使罰款成為永久性的。這也可能將該決定的地域範圍擴大到歐洲其他地區。 Datatilsynet 尚未採取這一措施。

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責任編輯：張瑋婷