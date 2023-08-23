  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】官媒指「房住不炒」須長期維持 不應也不會改變

股樓投資 16:50 2023/08/23

分享：

分享：

早前中央政治局會議罕見未談及「房住不炒」論調，市場憧憬內地房地產政策方向或有改變。官媒《經濟日報》發表評論文章，強調「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。

康師傅上半年 多賺31%至16億人幣  詳情請看【下一頁

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

文章指出，房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實，但不能誇大其作用，也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。然而，強調房地產市場支柱地位和對宏觀經濟的作用，並不是重走過度依賴房地產市場、房價過快上漲的老路，不代表房價又要過快上漲。當前出台的一系列助力市場企穩回升的政策，是為了促進市場平穩健康發展。實際上，房地產業將逐步進入總量略減，平穩發展的軌道。在很多城市，供需基本平衡，甚至供大於求的情況下，已經不具備過快上漲的基礎。

該評論又指，房地產業在過快上漲階段存在「高槓桿、高負債、高周轉」特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端，如今已經難以為繼。歷經多年累積，房地產行業在逐步進入新階段時，問題越發顯露。個別房地產企業目前經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險暴露。處於調整階段的房地產行業正在修正過去存在的問題，探索房地產健康發展新模式。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

下一篇文章

【券商點睇】估值反映極悲觀風險預期 農行息差有望築底平穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款