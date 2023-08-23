【內房危機】官媒指「房住不炒」須長期維持 不應也不會改變

早前中央政治局會議罕見未談及「房住不炒」論調，市場憧憬內地房地產政策方向或有改變。官媒《經濟日報》發表評論文章，強調「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。

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文章指出，房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實，但不能誇大其作用，也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。然而，強調房地產市場支柱地位和對宏觀經濟的作用，並不是重走過度依賴房地產市場、房價過快上漲的老路，不代表房價又要過快上漲。當前出台的一系列助力市場企穩回升的政策，是為了促進市場平穩健康發展。實際上，房地產業將逐步進入總量略減，平穩發展的軌道。在很多城市，供需基本平衡，甚至供大於求的情況下，已經不具備過快上漲的基礎。

該評論又指，房地產業在過快上漲階段存在「高槓桿、高負債、高周轉」特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端，如今已經難以為繼。歷經多年累積，房地產行業在逐步進入新階段時，問題越發顯露。個別房地產企業目前經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險暴露。處於調整階段的房地產行業正在修正過去存在的問題，探索房地產健康發展新模式。

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