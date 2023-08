▲ 【新股IPO】阿布泰易手?據報獲泰國連鎖超市Big C收購 後者最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

泰國生活百貨連鎖店「阿布泰」易手。據本地傳媒報道,泰國連鎖超市Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul表示,Big C已經收購「阿布泰」在香港的24間店舖,將會重新命名為「Big C」,同時,Big C計劃最快第四季度,尋求在香港和曼谷雙重上市。

報道指,Big C透過收購「阿布泰」,下月將進駐香港市場。公司未有透露收購價格,但計劃未來三年內,投資1.58億元,每年開設25間店舖,至2026年底,店舖數目增至99間,並增聘500多名員工。

Big C現時在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地以Big C Supercenter、Big C Market、Big C Foodplace和Mini Big C品牌經營約2,000家零售店。公司在1993年成立,2012年在泰國證券交易所上市,其後被當地富豪蘇旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)家族收購,在2017年退市。

