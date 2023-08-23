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【新股IPO】阿布泰易手？據報獲泰國連鎖超市Big C收購　後者最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

新股IPO 15:54 2023/08/23

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【新股IPO】阿布泰易手？據報獲泰國連鎖超市Big C收購　後者最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

泰國生活百貨連鎖店「阿布泰」易手。據本地傳媒報道，泰國連鎖超市Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul表示，Big C已經收購「阿布泰」在香港的24間店舖，將會重新命名為「Big C」，同時，Big C計劃最快第四季度，尋求在香港和曼谷雙重上市。

報道指，Big C透過收購「阿布泰」，下月將進駐香港市場。公司未有透露收購價格，但計劃未來三年內，投資1.58億元，每年開設25間店舖，至2026年底，店舖數目增至99間，並增聘500多名員工。

Big C現時在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地以Big C Supercenter、Big C Market、Big C Foodplace和Mini Big C品牌經營約2,000家零售店。公司在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被當地富豪蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，在2017年退市。

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編輯：姚卓然

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