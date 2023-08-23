▲ 【新股IPO】阿布泰易手！泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購 Big C最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

泰國生活百貨連鎖店「阿布泰」易手。泰國連鎖超市Big C母企Berli Jucker Public Company Limited（泰：BJC），以不多於3億泰銖（約6700萬港元）代價，收購阿布泰集團，交易料於10月完成。

Big C母企將會收購阿布泰總部、旗下倉庫、位於香港的23家分店及1家限定店，以及商標、庫存等其他有形及無形資產等。Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul表示，Big C已經收購「阿布泰」在香港的24間店舖，將會重新命名為「Big C」，同時Big C計劃最快第四季度，尋求在香港和曼谷雙重上市。

Big C擬於未來3月投資1.58億元

有本報傳媒指，Big C透過收購「阿布泰」將進駐香港市場，並計劃於未來3年內，投資1.58億元，每年開設25間店舖，至2026年底，店舖數目增至99間，並增聘500多名員工。

Big C現時在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地以Big C Supercenter、Big C Market、Big C Foodplace和Mini Big C品牌經營約2,000家零售店。Big C在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被當地富豪蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，在2017年退市。

阿布泰由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子於2015年創辦。

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編輯：姚卓然