  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】阿布泰易手！泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購　Big C最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

新股IPO 19:57 2023/08/23

分享：

分享：

【新股IPO】阿布泰易手！泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購　Big C最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

泰國生活百貨連鎖店「阿布泰」易手。泰國連鎖超市Big C母企Berli Jucker Public Company Limited（泰：BJC），以不多於3億泰銖（約6700萬港元）代價，收購阿布泰集團，交易料於10月完成。 

Big C母企將會收購阿布泰總部、旗下倉庫、位於香港的23家分店及1家限定店，以及商標、庫存等其他有形及無形資產等。Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul表示，Big C已經收購「阿布泰」在香港的24間店舖，將會重新命名為「Big C」，同時Big C計劃最快第四季度，尋求在香港和曼谷雙重上市。

Big C擬於未來3月投資1.58億元

有本報傳媒指，Big C透過收購「阿布泰」將進駐香港市場，並計劃於未來3年內，投資1.58億元，每年開設25間店舖，至2026年底，店舖數目增至99間，並增聘500多名員工。

Big C現時在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地以Big C Supercenter、Big C Market、Big C Foodplace和Mini Big C品牌經營約2,000家零售店。Big C在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被當地富豪蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，在2017年退市。

阿布泰由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子於2015年創辦。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

 

相關文章：

【新股IPO】順豐控股遞交來港上市申請 高盛華泰摩通任聯席保薦人

【新股IPO】美的據報最快明年赴港上市　已選定美銀及中金負責IPO事宜

【說好香港故事】阿布泰搶人才搶商機　以特許經營拓展零售市場

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
港股 商舖 市場拓展 超市 泰國 曼谷 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱中概股】知乎次季經調整淨虧損收窄一半至2.2億人幣　惟美股盤前跌逾4%

下一篇文章

【電動車】歐洲車企Stellantis據報考慮與中資車企合作以拓展市場　潛在夥伴包括零跑汽車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場
【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位
【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位
【業績│長和系】長江基建上半年少賺4%　中期息略增至71仙　現價股息率約6.3厘
【業績│長和系】長江基建上半年少賺4%　中期息略增至71仙　現價股息率約6.3厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款