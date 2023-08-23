▲ 【核廢水】日本周四中午排放核廢水 多家概念A股升停板、從事哪類行業?

日本首相岸田文雄周二宣布，最快周四（24日）起將福島第一核電站超過 134萬立方米經處理的核廢水排放至太平洋，日媒最新指，當局最快於周四下午1時（即香港時間中午12時）正式排放。中國對核廢水議題甚為關注，內地多家「防核輻射」概念A股周三大幅炒高。

獲追捧的A股概念股大多屬於水處理技術或服務商，甚至是有岩鹽開採商、檢測商大升。

水處理、環境檢測、岩鹽商都獲追捧

主營水務、固危廢、煙氣治理的中電環保（深：300172），本月才上市的污水綜合處理設備和循環水處理設備商—科淨源（深：301372），全日大升20%。

業務包括以膜分離技術處理污水、工業廢水的嘉戎技技術（深：301148）升亦升20%，有類似業務的三達膜（滬：688101）也大升12%。

從事土壤和地下水檢測等業務場的實樸檢測（深：301228）升20%。

開採岩鹽的江蘇蘇鹽井神（滬：603299）全日升停，全日大升9.96%，兩日升18%。

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編輯：麥德銘