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【網絡安全】日本腕錶品牌Seiko系統遭黑客入侵　機密技術原理圖及手錶設計樣本或外洩

科技 16:19 2023/08/23

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勒索軟件集團ALPHV（又稱BlackCat）近日動作頻頻，繼入侵美容品牌Estée Lauder系統後，近日再承認攻擊日本腕錶製造商Seiko（精工）服務器，並已取得Seiko的機密資料。

【Meta惹官非】泰國政府指控Facebook拒解決網絡詐騙問題　擬要求關閉服務　

【資料外洩】Tesla 5月爆發大型個資外洩　Elon Musk也成受害者

著名鐘錶製造商Seiko近日在官方網站發出聲明，指在7月28日發現有不明團體在未經授權的情況下，訪問至少一台服務器。Seiko其後委託網絡專家進行調查和評估，坦承部分信息已遭外洩。其後勒索軟件集團BlackCat就在其網站中新增Seiko的名字，承認是較早前網絡攻擊的幕後黑手。

BlackCat表示，Seiko的IT安全意識不足，所以從中偷取了該企的數據樣本，如生產計劃、新型號發布藍圖及專家實驗結果等。同時，BlackCat也聲稱，已取得了Seiko的機密技術原理圖和手錶設計樣本，也包含專利技術。

【網絡安全】FBI警告用戶留意手機若出現「8大徵兆」　個人資料、存款或已被竊取

責任編輯：曾曉汶

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