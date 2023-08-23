【網絡安全】日本腕錶品牌Seiko系統遭黑客入侵　機密技術原理圖及手錶設計樣本或外洩

勒索軟件集團ALPHV（又稱BlackCat）近日動作頻頻，繼入侵美容品牌Estée Lauder系統後，近日再承認攻擊日本腕錶製造商Seiko（精工）服務器，並已取得Seiko的機密資料。

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著名鐘錶製造商Seiko近日在官方網站發出聲明，指在7月28日發現有不明團體在未經授權的情況下，訪問至少一台服務器。Seiko其後委託網絡專家進行調查和評估，坦承部分信息已遭外洩。其後勒索軟件集團BlackCat就在其網站中新增Seiko的名字，承認是較早前網絡攻擊的幕後黑手。

BlackCat表示，Seiko的IT安全意識不足，所以從中偷取了該企的數據樣本，如生產計劃、新型號發布藍圖及專家實驗結果等。同時，BlackCat也聲稱，已取得了Seiko的機密技術原理圖和手錶設計樣本，也包含專利技術。

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責任編輯：曾曉汶

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