英國再反對Mircosoft收購動視 將在十月中前審查新提案

Mircosoft（MSFT）與英國之間圍繞動視暴雪（ATVI）交易的長期爭鬥周二（22日）再起波瀾。英國競爭和市場管理局（CMA）自4月份反對動視暴雪以690億美元收購《決勝時刻》製造商以來，一直與這家美國軟件巨頭爭執不下。監管機構表示將堅持原來的決定，阻止收購。

但它將審查Mircosoft提出的另一項重組交易，動視將把云流媒體權利交給第三方Ubisoft Entertainment育碧（UBIP），不包括歐盟國家。該協議旨在避免破壞Mircosoft與布魯塞爾達成的向競爭對手雲服務授權內容的協議。

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歐盟反壟斷監管機構對此表示，他們現在將研究新條款是否會影響他們已經與美國公司達成的讓步協議。

CMA 曾反對這項全球最大的遊戲交易，擔心它會阻礙新興雲遊戲領域的競爭，並表示Mircosoft提出的在競爭對手的領先雲遊戲平台上提供動視遊戲的提議不足以彌補其擔憂。

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這一決定凸顯了英國脫歐後，CMA 成為獨立監管機構後對大型科技公司採取的新的強硬立場。前 CMA 律師、Stevens & Bolton 公司的競爭主管杜斯（Gustaf Duhs）說，新提案已經超越了 CMA 從不喜歡的行為補救措施，而更接近於結構性補救措施。

但他認為，這並不是徹底的結構性補救，因為從根本上說，Mircosoft和育碧的活動之間仍然存在聯繫，而且轉讓的是有限的權利，又指CMA 可以要求育碧保證如何使用這些權利，這將使特許權回到行為救濟的範疇。

CMA 將對新提案進行審查，並在 10 月 18 日前發佈公告。如果發現仍然存在競爭問題，它可能會下令進行更長時間的調查。

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記者：張瑋婷