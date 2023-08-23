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【新股IPO】吉利旗下極氪擇機上市 傳集資10億美元

股樓投資 12:10 2023/08/23

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消息指，吉利(00175)旗下高端智能品牌極氪科技擬於8月底開啟新一輪和投資者的試水會議，並計劃在未來的上市時集資約10億美元資金。

 

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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此前，吉利汽車於中期財報會上披露極氪上市進展，吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧表示，將持續密切跟蹤資本市場動態，將選擇合適窗口期擇機上市，今年上半年極氪整車毛利率達到雙位數水平。極氪IPO估值預計將超過130億美元。

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記者：張以正

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