【新股IPO】吉利旗下極氪擇機上市 傳集資10億美元

消息指，吉利(00175)旗下高端智能品牌極氪科技擬於8月底開啟新一輪和投資者的試水會議，並計劃在未來的上市時集資約10億美元資金。





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此前，吉利汽車於中期財報會上披露極氪上市進展，吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧表示，將持續密切跟蹤資本市場動態，將選擇合適窗口期擇機上市，今年上半年極氪整車毛利率達到雙位數水平。極氪IPO估值預計將超過130億美元。

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記者：張以正