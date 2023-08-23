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【小米1810】小米據報獲准生產電動車　首階段量產約10萬輛　小米汽車網站據名「xiaomiev.com」

股市 17:54 2023/08/23

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【小米1810】小米據報獲准生產電動車　首階段量產約10萬輛　並加快招聘速度

外電引述兩位消息人士表示，小米 （01810） 已獲得中國發改委批准生產電動汽車，為明年上半年量產汽車的目標邁出重要一步。與此同時，內媒引述天眼查App顯示，小米汽車科技近日已登記備案「xiaomiev.com」網站域名，反映小米為生產電動汽車做足準備。小米周三（23日）升2.3%，收報11.74元。

《路透》引述知情人士表示，負責監管中國汽車行業新投資和產能的發改委本月稍早已批准小米生產電動汽車。隨着發改委的批准，使小米向着開始量產電動汽車又前進一步。然而，小米仍需獲得工信部的許可，才能完全獲得電動汽車製造商的資格。工信部根據技術和安全要求批准新的汽車製造商和車型。

小米加快了電動汽車工廠招聘

另外，一位消息人士稱，小米計劃明年生產約10萬輛電動汽車。而有兩名小米員工透露，自上周以來，該公司還加快了電動汽車工廠的招聘速度，準備在12月提高產量。

內媒報道，小米汽車科技於2021年11月成立，法定代表人為雷軍，註冊資本10億人民幣，經營範圍包括技術開發、新能源車整車製造、汽車整車及零部件的技術研發、道路機動車輛生產等，由小米科技全資持股。

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編輯：姚卓然

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