  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米據報已獲發改委批准生產電動汽車　首階段量產約10萬輛　並加快招聘速度

股市 15:29 2023/08/23

分享：

分享：

【小米1810】小米據報已獲發改委批准生產電動汽車　首階段量產約10萬輛　並加快招聘速度

據《路透》引述兩位知情人士表示，小米 （01810） 已獲得中國發改委批准生產電動汽車，為明年上半年量產汽車的目標邁出重要一步。小米周三（23日）午後升1.9%，報11.7元。

知情人士表示，負責監管中國汽車行業新投資和產能的發改委本月稍早已批准小米生產電動汽車。隨着發改委的批准，使小米向着開始量產電動汽車又前進一步。然而，小米仍需獲得工信部的許可，才能完全獲得電動汽車製造商的資格。工信部根據技術和安全要求批准新的汽車製造商和車型。

另外，一位消息人士稱，小米計劃明年生產約10萬輛電動汽車。而有兩名小米員工透露，自上周以來，該公司還加快了電動汽車工廠的招聘速度，準備在12月提高產量。

相關文章：

【小米1810】小米汽車據報已敲定電池供應商　兩供應商原來一早已有「牙齒印」？！

【小米1810】小米汽車首款車型零部件已報價完畢　小米：沒有更多信息分享

【小米1810】小米MIX Fold 3 正式登場、售價8999人幣起　雷軍：屏幕合上媲美iPhone、打開要成市場上最好

編輯：姚卓然

小米集團－WR（81810） 小米集團－W（01810） 港股 移動裝置 中國發改委 小米 科技產品 科技戰 汽車 中華人民共和國國家發展和改革委員會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房下挫、碧桂園跌8%　百度績後升逾4%、安踏大升一成　恒指午後曾升200點觸萬八關（不斷更新）

下一篇文章

人工智慧推動大型科技企業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【中美角力】美國拜登據報本周初將簽署限投令　禁私募風投等投資中國高科技產業
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款