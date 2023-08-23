▲ 【小米1810】小米據報已獲發改委批准生產電動汽車 首階段量產約10萬輛 並加快招聘速度

據《路透》引述兩位知情人士表示，小米 （01810） 已獲得中國發改委批准生產電動汽車，為明年上半年量產汽車的目標邁出重要一步。小米周三（23日）午後升1.9%，報11.7元。

知情人士表示，負責監管中國汽車行業新投資和產能的發改委本月稍早已批准小米生產電動汽車。隨着發改委的批准，使小米向着開始量產電動汽車又前進一步。然而，小米仍需獲得工信部的許可，才能完全獲得電動汽車製造商的資格。工信部根據技術和安全要求批准新的汽車製造商和車型。

另外，一位消息人士稱，小米計劃明年生產約10萬輛電動汽車。而有兩名小米員工透露，自上周以來，該公司還加快了電動汽車工廠的招聘速度，準備在12月提高產量。

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編輯：姚卓然