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人工智慧推動大型科技企業

宏觀解讀 15:27 2023/08/23

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人工智慧（AI）的出現不僅徹底改變了科技發展的方式，也大幅重塑了數碼轉型的形態。在這樣的環境下，儘管近期科技類股出現獲利回吐的情況，但星展集團仍然看好其長遠成長潛力，這主要是基於吸引的基本面、新的營收帶動因素和強勁的創新能力。AI的應用和設備商業化與貨幣化將是令投資者相信這個新發展是持續存在的長期催化劑。

事實上，根據目前的滲透率和成長率，AI只是人類和全球重要轉變的初期階段。這也解釋了AI相關領域於今年以來大幅優於市場表現的原因，當中的表現和前景由多個基本面因素的支撐。首先是擁有持續的數碼轉型能力將繼續吸引貨幣化和新的收入來源。大型科技企業產生可觀的營收和獲利能力已經獲得充分的驗證。過去五年，營收和獲利持續成長，並可望維持發展。

再者，產業領導者可望受惠于現有核心業務的可擴展性，並建立護城河般的生態系統和擴展。利潤率和自由現金流也展示了可比較模式，這是另一個證據顯示具有維持定價並抵禦經濟波動的能力。而有紀律地控制成本，並謹慎決定支出的分配，這將有利於獲利，成本可望獲得控制並改善利潤率。再加上不斷擴大的專利權是強大的武器，用來加強全球的定價能力和科技領導地位。在穩健的資產負債表中，十大科技公司當中有八家的資產負債表持有淨現金，這使它們有能力收購新創企業和科技，藉以維持領導地位。

軟體、雲端、資料分析和晶片是由產業領導業者所主導，並且在AI競賽中佔據領先地位，和充滿貨幣化的潛力。雖然許多人認為AI是新興科技，但已經有證據顯示早期的商業化已經開始。值得注意的是，多數產業領導者在2023年第2季財報表現出色，並普遍對未來一季的看法正面。這樣的趨勢進一步支援星展集團看好大型科技企業的觀點，相關產業也可望反彈。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)  

欄名 : 星級展望

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