▲ 【減印花稅】香港股票分析師協會：籲調整或取消股票印花稅 加稅至今76間券商停業

香港股票分析師協會就新一份施政報告作出提議，呼籲政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅，以鼓勵更多投資者入市持貨。同時，該協會又提議加快落實「資本投資者入境計劃」細節、推出政策方便資金落戶本港設家族辦公室、以及強化大灣區內金融市場互聯互通。

香港股票分析師協會表示，本港此前提高股票印花稅率約三成至0.13%並維持雙邊徵收，嚴重打擊本地證券市場交投量活躍度及從業員生存空間，而證券作為香港支柱行業之一，或影響到香港經濟整體發展。根據香港證監會數據，2022年度所有聯交所參與者的收入較2021年的274億港元大幅下降80%至56億港元。另有統計顯示，加稅至今停業券商共有76間，超過加稅前一年度的21間。

該協會指，印花稅提高導致股票交易成本的增加確實會影響到特別是短線投資者、長短倉策略基金、程序交易者等交易較頻繁的人士的交易意願，對於該等人士而言，除了企業投資價值外，交易成本也會是重點考慮的因素之一。

籲以封閉式投資成立家辦 落實資本投資者入境詳情

至於家族辦公室方面，該協會直言政府實際上目前並無政策可以支持或協助內地資金轉過來香港成立家辦。就參考滬港通及深港通，滬港通由上海證券交易所和香港交易所建立技術連接，使中國內地和香港投資者允許通過當地證券公司或者經紀商買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票。該協會建議同樣以封閉式投資在香港成立家族辦公室，防止資金外流。政府除了提供交易利得稅豁免之外，需要其他政策配合幫助內地資金轉到香港成立家辦。

該協會亦認為應研究進一步取消或放寬對香港投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制，在廣東為香港投資者和相關人員提供一站式服務，更好落實CEPA框架下對香港的開放措施。

另外，該協會指，本年度《財政預算案》提出引入新的「資本投資者入境計劃」但直至今天，都未有落實時間表及計劃內容，希望政府能加快公佈落實詳情。

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編輯：姚卓然