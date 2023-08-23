【業績｜環保股】粵豐環保曾跌7%　半年純利挫21%、減中期息至4.9仙

▲ 粵豐環保半年純利挫21% 中期息4.9仙

從事開發與營運垃圾焚燒電廠的粵豐環保 （01381） 公布半年業績，純利6.1億元，按年挫21.2%，相當於每股基本盈利25.1仙。粵豐環保派中期息4.9港仙，削21%。

粵豐環保午後股價一度插7.4%，低見4.38元，新造4.61元，仍跌2.5%，成交1013萬元。粵豐環保現價周息率2.1厘。

期内，粵豐環保收入29.81億元，按年倒退27.5%，主要由於集團大部分垃圾焚燒發電項目已投產，令集團項目建設產生的建設收入按年減少53.8%至9.97億元所致。

截至6月底，集團共有36個已簽訂的垃圾焚燒發電項目，每日城市生活垃圾總處理能力達54,540噸。當中，旗下共有32個項目已投入營運，每日城市生活垃圾處理能力達42,690噸；無害化處理垃圾808.2萬噸，增18.3%；利用綠色能源發電30.8億千瓦時，升19.4%。

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記者：伍鍵文