【誕生紀念】日清免費請全港市民搭巴士慶祝即食麵65週年

全球第一款即食麵由日清食品創辦人安藤百福於1958年發明，並於當年8月25日發售，今年已踏入65週年。為慶祝這大日子，日清食品安排連串慶祝活動，包括在8月25日免費請全港市民乘搭九巴8號線往返尖沙咀，更推出經典元祖雞汁即食麵，一起感受日本人氣經典美食的魅力。

【夜經濟】信和集團商場送10,000張美酒換領券振興經濟

日清食品將於8月25日請市民免費乘搭九巴路線8號，巴士車身有「8.25即食麵誕生紀念日」標誌，部分則有座位貼紙以生動有趣的方式呈現即食麵發展歷史。此外日清食品亦藉即食麵誕生65週年紀念，推出經典元祖雞汁即食麵，有別於其他即食麵產品，其麵條已吸滿雞汁及麻油，無須加入調味包，用沸水沖泡即可享用，麵餅中有獨特的凹陷設計，可加入雞蛋、蔥等食材配搭食用，更添美味。



合味道紀念館一連5日推出慶祝活動

粉絲們參與巴士應援後，更可順道前往位於尖沙咀中港城的合味道紀念館，紀念館將於8月25日至29日，一連五日推出五大慶祝活動。紀念館除了大派清仔汽球和消暑紙扇，更會推出一系列期間限定的送禮及消費優惠。紀念館首席創意總監「清仔」更會於8月25至27日下午2時至5時現身，於場內與參加者一同狂歡盡興。

【疫後展覽】疫後多辦多合一展覽冀協同效應 展商反指吸走人流

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。