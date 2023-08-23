  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【誕生紀念】日清免費請全港市民搭巴士慶祝即食麵65週年

商業 15:00 2023/08/23

分享：

分享：

全球第一款即食麵由日清食品創辦人安藤百福於1958年發明，並於當年8月25日發售，今年已踏入65週年。為慶祝這大日子，日清食品安排連串慶祝活動，包括在8月25日免費請全港市民乘搭九巴8號線往返尖沙咀，更推出經典元祖雞汁即食麵，一起感受日本人氣經典美食的魅力。

【夜經濟】信和集團商場送10,000張美酒換領券振興經濟

日清食品將於8月25日請市民免費乘搭九巴路線8號，巴士車身有「8.25即食麵誕生紀念日」標誌，部分則有座位貼紙以生動有趣的方式呈現即食麵發展歷史。此外日清食品亦藉即食麵誕生65週年紀念，推出經典元祖雞汁即食麵，有別於其他即食麵產品，其麵條已吸滿雞汁及麻油，無須加入調味包，用沸水沖泡即可享用，麵餅中有獨特的凹陷設計，可加入雞蛋、蔥等食材配搭食用，更添美味。
 
合味道紀念館一連5日推出慶祝活動

粉絲們參與巴士應援後，更可順道前往位於尖沙咀中港城的合味道紀念館，紀念館將於8月25日至29日，一連五日推出五大慶祝活動。紀念館除了大派清仔汽球和消暑紙扇，更會推出一系列期間限定的送禮及消費優惠。紀念館首席創意總監「清仔」更會於8月25至27日下午2時至5時現身，於場內與參加者一同狂歡盡興。

【疫後展覽】疫後多辦多合一展覽冀協同效應　展商反指吸走人流

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】IKEA 抓緊疫後機遇 加快進軍民生區　美食+可持續發展概念誘客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾
今日
【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾
【夜經濟】朗豪坊將加強推廣配合搞旺夜市　信和送1萬張美酒換領券　學會冀政府與業界共同制定方案
2023/08/22
【夜經濟】朗豪坊將加強推廣配合搞旺夜市　信和送1萬張美酒換領券　學會冀政府與業界共同制定方案

你可能感興趣

【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾
今日 10:37
【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾
【夜經濟】朗豪坊將加強推廣配合搞旺夜市　信和送1萬張美酒換領券　學會冀政府與業界共同制定方案
20:56 2023/08/22
【夜經濟】朗豪坊將加強推廣配合搞旺夜市　信和送1萬張美酒換領券　學會冀政府與業界共同制定方案
商場活動 即食麵 日清食品 美食 九巴 巴士 香港 尖沙咀 日本
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見
【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款