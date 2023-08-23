英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好

英國最新統計數據發現，當地樓價已由歷史高點回落，全職員工平均年薪計算只需工作6.7年，帳面薪金便足以買樓。但受制於利率上升，揭揭成本大幅增加，反而抵消樓價下跌帶來的好處，使英國房屋變得更難以負擔。

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英國房貸機構Halifax數據指出，當地一般房屋價格已降至約28.6萬英鎊（約286.1萬港元）。以今年4月至6月為止﹑次季英國打工仔平均年薪約4.3萬英鎊計算（約43.1萬港元），需要6.7年人工的資金才可在英國置業。

與大約一年前的樓價高位﹑約29.4萬英鎊（約293.3萬港元）相比，入市資金已由需工作7.3年下降至6.7年。除受惠於樓價減低外，民眾薪資上調亦提升物業可負擔水平。

然而，Halifax數據指一年的按揭平均成本增加22%，由1,020英鎊升至1,249英鎊（約1.02萬至1.25萬港元）。以25年期定息按揭及支付25%首期計算，現時首5年按揭還款佔民眾平均年薪逾35%，比30年民眾前5%，僅次2007年金融海嘯前水平。

Halifax按揭總監金奈爾德（Kim Kinnaird）指出，去年利率的顯著升幅使有意買樓人士及尋求再按揭人士面臨更高成本。通常每月按揭供款只佔民眾年薪約5分1，如今卻出現大幅增長。

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根據金融信息公司Moneyfacts數據，現時英國兩年期定息按揭的平均利率為6.75厘，5年期按揭平均行率亦為6.23厘。過往不少買家在低息環境下，享受低於2厘利率的按揭方案。

以區域分布計算，倫敦仍是全英樓價最高地區，平均樓價約53.3萬英鎊（約532.5萬港元）。以英國平均年薪計算，需要工作9.3年才賺取到在倫敦買樓的平均金額。最便宜地區為英格蘭東北部，樓價平均16.8萬英鎊（約168.1萬港元），收入與樓價比為4.9年。

對於首置族而言，根據Halifax的數據，收入與樓價比為5.4年，比一年前的5.8年稍為下降。

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責任編輯：吳漢培