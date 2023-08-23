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梅德韋傑夫警告 俄或吞併格魯吉亞兩分離地區

環球政治 16:00 2023/08/23

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俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周三（23日）警告，俄羅斯可能會吞併格魯吉亞兩個分離地區阿布哈茲（Abkhazia）及南奧塞梯（South Ossetia）。

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梅德韋傑夫於報章《Argumenty I Fakty》撰文，紀念俄羅斯承認南奧塞梯獨立15周年。

他指加入俄羅斯這個想法，在阿布哈茲及南奧塞梯兩地仍很受歡迎。如有充分理由，俄羅斯可能會實施上述計劃。

梅德韋傑夫甚至表示，如果俄方的擔憂更接近現實，就不會等待。

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前蘇聯解體後，阿布哈茲及南奧塞梯脫離格魯吉亞控制。格魯吉亞前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）執政期間，於2008年揮軍南奧塞梯，俄軍隨即出兵協助，甚至佔領格魯吉亞領土及軍事基地，最終由國際調停而停火。

俄羅斯其後承認南奧塞梯共和國並建交。格魯吉亞官員多次表示，他們致力於加入北約（NATO）以維護該國領土完整。

雖然俄羅斯與格魯吉亞的關係其後有改善，但梅德韋傑夫指控西方通過討論北約可能接納格魯吉亞，在當地製造緊張局勢。

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責任編輯：鄭錦玲

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