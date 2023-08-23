【Meta惹官非】泰國政府指控Facebook拒解決網絡詐騙問題　擬要求關閉服務　

▲ 泰國數碼經濟暨社會部日前發表聲明，指控Facebook出現太多騙局，影響20多萬人，並警告Meta若不再採取具體措施解決網絡詐騙問題，將要求法院在當地關閉服務。

Meta旗下社交平台Facebook資訊發達，一不小心就變成詐騙集中營，更因此引起泰國政府關注。泰國數碼經濟暨社會部（Digital Economy and Society，DES）部長Chaiwut Thanakamanusorn日前發表聲明，指控Facebook出現太多騙局，影響20多萬人，並警告Meta若不再採取具體措施解決網絡詐騙問題，將要求法院在當地關閉服務。

【AI競賽】Meta發布全新AI模型SeamlessM4T 可即時轉換文字或語音

【拯救新平台】Threads活躍用戶急跌 Meta擬今周推出網頁版

Chaiwut Thanakamanusorn指出，泰國投資詐騙中，約有7成發生在Facebook上。據悉，在Facebook進行的騙局主要是引誘用戶投資虛假公司、偽造證券交易委員會等政府機構，以及數字貨幣交易等。而當局也已多次要求Facebook下架其認定的詐騙廣告，但問題依然存在，所以政府將尋求法院干預。

路透社報道提及，數碼經濟暨社會部發言人Wetang Phuangsup透露，現時正收集Facebook不當行為的證據，並提交給法院。

Facebook現於泰國約有6,500萬名用戶，Meta泰國國家總監Prae Dumrongmongcolgul就強調，Meta已運用AI和演算法檢測詐騙內容，一旦發現便立即移除。但詐騙行為迅速發展，算法不足以有效遏止，但該企依然會盡力處理相關問題。

【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft 藉文字提示創作樂曲及音效

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。