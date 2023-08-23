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美國豬腩肉價格按年翻倍 批發價接近歷史高點

環球社會熱點 14:00 2023/08/23

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豬肉身為大眾主要蛋白質攝取來源之一，但近日價格數據顯示，美國的豬腩肉價格在今年內已大幅翻倍，批發價更是迫近史上高位，未來想享用煙肉等豬腩肉製品的成本勢必更高。

美三藩市94億CBD項目停工 因市況差難覓租戶 【下一頁】

財經信息公司FactSet數據顯示，每磅豬腩肉的價格已由1月時按年價格131.59美分（約10.3港元），升至7月時的270.89美分（約21.2港元），已迫近2021年8月歷史高位279.97美分。

有分析師認為，豬肉價格上升主要原因之一為加州於7月1日生效的最新動物權益規定有關。當地最新規範禁止農場，出售圈養在小於2.23平方米籠子內的母豬。

根據新規定，如要建築符合規定的豬舍，每頭母豬的成本界乎3,400美元至4,000美元（約2.66萬至3.13萬港元）。如豬農希望維持飼養的豬隻數目，成本將上升40%。

拜登出席G20峰會 賀錦麗代去東盟會議 【下一頁】

美國全國豬肉生產者理事會（National Pork Producers Council，NPPC）批評，新規定未有充分咨詢豬農﹑獸醫及其他食品安全與動物權益專家。NPPC指眾多中小型豬農將難以負擔新增成本，相關價格升幅最終亦會轉嫁予消費者。

美國農業銀行CoBank的蛋白質行業首席分析師歐內斯特（Brian Earnest）預計，加州豬肉產品特別是煙肉將會變得十分昂貴。他指按照現時經濟環境，多數豬農將不願興建符合規定的豬舍。

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責任編輯：吳漢培

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經濟 豬肉 美國 農場 批發 加利福尼亞
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