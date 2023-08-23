▲ 【兌換機票】國泰航空推「里數計算機」 3個月儲台北之旅要如何消費？

國泰航空 （00293） 最新推出「里數計算機」，展現以不同消費可以在3個月可儲的「亞洲萬里通（Asia Miles）」里數分數。國泰航空的里數計算機讓用戶設定目標行程如台北之旅、觀賞演唱會、在峇里酒店度宿一晚，然後再顯示不同消費選項，供用戶參考。

以國泰網站顯示的台北之旅為例，需要15000里數才能兌換，用戶需3個月內滿足「每星期與親朋好友出外用餐一次（5100里）」、「每星期以渣打國泰萬事達卞網上購物或出外用餐簽賬滿1500港元（4500里）」、「於國泰預訂倫敦來回機票（5600里）」，才可儲足15200里數，足以兌換機票。

國泰亦註明，選項所得「亞洲萬里通」里數可因不同交易而異，只供參考而並非保證。

里數計算機

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