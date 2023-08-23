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【疫後展覽】疫後多辦多合一展覽冀協同效應　展商反指吸走人流

商業 13:08 2023/08/23

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自香港全面通關後，貿發局快速復辦展覽，當中不同性質的「多合一」展覽冀透過人流高的活動為其他展覽帶動人流，亦為到訪展覽人士提供方便及選擇。但有展商反映，同期舉行較熱門的展覽吸走了其他展覽人流，更表示今年參加的展覽人流不及以前，或與會展新的人流管理措施有關，希望主辦方檢討新措施。

【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾

由香港貿發局主辦的美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽日前已結束，貿發局表示吸引了近48 萬人次入場，但有展商反映，絕大部分人流都是前往美食博覽，同期另外兩個展覽都顯得較冷清。

多展同時舉行冀掀協同效應

貿發局自香港全面通關後便積極舉辦不同性質的「多合一」展覽，希望協助各行業盡快復常。貿發局副總裁張淑芬當時就解釋，由於籌備大型活動需時，今年的展覽都在解封前已開始籌備，憂慮到疫情影響人流和物流，決定同時舉行多個展覽，期望讓參展商和買家節約成本的同時，也能讓展覽產生協同效應帶來更多商機。

也許主辦單位想借助具人流的展覽來帶動人流參觀其他展覽，但有展商覺得出現反效果。參展家電．家居．博覽的MagicLiving 銷售經理呂梓謙表示，今年生意額較去年跌兩成，人流也比往年少近半，本來消費氣氛已不好，人流差對生意一定有影響。他指不少入場者只為美食而來，就算路過也未必會購買家電。他更指今年展場新的人流措施設計，沒法做到引流的效果。

Magic Living銷售經理呂梓謙表示，明明去年還很正常，但今年新的人流措施讓客戶很難直接過來，認為會影響生意。

美食博覽人流旺另兩展冷清

他指去年的人流管制沒那麼複雜，今年有客戶想直接進來3 樓展場，卻不得要領，要先經1樓的美食博覽再上3 樓，認為新措施令入場者不便，也影響其他展覽參展商做生意的機會。

另一參展商虎牌產品公司的銷售主管關嘉恩亦表示，本來預期生意會有增長，結果只能勉強達到去年8、9 成，她認為一定有客人是去了其他展覽才過來，她就接待過從國際茶展過來的內地旅客，但她坦言這些客其實不多，美食博覽吸走人流多於為她們帶來人流。

虎牌產品公司銷售主管關嘉恩表示，其他展覽不是沒帶來人流，但感覺是搶走人流比較多。

專營足弓承托鞋墊的I-Sense參展了美與健生活博覽，負責人陳偉勝就表示由於攤位鄰近美食展區，人流是有的，但都只是過客，很少有停下來留意他們的產品。而創健運動器材用品的負責人陳艷梅也指，只是和美食區隔了一兩行，但就沒什麼人會過來，認為美食博覽吸走人流多於為她們帶來人流。

創健運動器材用品攤位負責人陳艷梅表示，和美食區隔了一兩行，但人流卻有天淵之別。

7 月舉行香港書展時，也曾有展商表達過類似疑問。天窗出版社行政總裁李偉榮當時曾表示，書展的人流和營業額都沒有明顯增加，即使周六、日也的人流也不及預期。他指原因之一可能是入場者都先被引導到5 樓的零食世界和運動消閒展，再之後才回到1樓，入場人士在一輪擠迫過後，已沒氣力逛書展，也可能失去買書的意慾。

針對以上情況，香港貿發局回覆指局方一直在展覽的人流管制上，會因應現場情況而靈活調動，確保帶動人流到展場不同地方。相信展商銷情受多方面因素影響，例如入場人士對各種產品的需求。貿發局會廣泛聽取展商的意見，不斷完善展覽的安排。

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